Суд в Санкт-Петербурге наказал владельца упавшего в Мойку автобуса

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, компанию признали виновной в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензии. В частности, в системе комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств (КИАСК-ТС-РВ) отсутствовали сведения о перевозчике.

По решению суда, ООО «Такси» было назначено административное приостановление сроком на 14 суток.

«Представитель компании в суд не явился. Защитник явился, вину не признал. Постановление подлежит немедленному исполнению», - говорится в сообщении.

ДТП произошло в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и рухнул в реку. Погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

