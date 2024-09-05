Суд в Санкт-Петербурге наказал владельца упавшего в Мойку автобуса
Московский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ООО «Такси», которому принадлежит автобус, упавший в реку Мойку.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, компанию признали виновной в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензии. В частности, в системе комплексной информационно-аналитической системы контроля транспортных средств (КИАСК-ТС-РВ) отсутствовали сведения о перевозчике.
По решению суда, ООО «Такси» было назначено административное приостановление сроком на 14 суток.
«Представитель компании в суд не явился. Защитник явился, вину не признал. Постановление подлежит немедленному исполнению», - говорится в сообщении.
ДТП произошло в Санкт-Петербурге 10 мая. Автобус врезался в два автомобиля, после чего пробил ограду и рухнул в реку. Погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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