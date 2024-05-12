Суд в Петербурге арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса, упавшего в реку Мойку. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

СК провел обыски в компании, автобус которой упал в Мойку в Санкт-Петербурге

Отмечается, что водитель Рахматшох Курбонов отправлен под стражу до девятого июля 2024 года.

Инцидент с пассажирским автобусом произошел в пятницу. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус рухнул в реку Мойку. Погибли семь человек.

Накануне депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте. По его словам, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:АвтобусСудыСанкт-Петербург

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