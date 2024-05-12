Суд в Петербурге арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Отмечается, что водитель Рахматшох Курбонов отправлен под стражу до девятого июля 2024 года.

Инцидент с пассажирским автобусом произошел в пятницу. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус рухнул в реку Мойку. Погибли семь человек.

Накануне депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить мигрантам работать в общественном транспорте. По его словам, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты, передает «Радиоточка НСН».

