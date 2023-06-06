Суд в Рязанской области выпустит экс-начальника антикоррупционного главка МВД по УДО

Отмечается, что экс-полицейского освободили от основного наказания в виде лишения свободы.

Весной 2017 года суд признал Сугробова виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества, и назначил ему 22 года лишения свободы в колонии строгого режима, однако позже Верховный суд РФ уменьшил срок до 12 лет.

По данным Следственного комитета, в 2011 году Сугробов создал преступное сообщество, которое занималось фальсификацией доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, создавая видимость успешного выполнения служебных задач.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы за взятки приговорил бывшего главу управления охраны общественного порядка столичного МВД Сергея Кулишова и его подчиненного Виталия Фокина к пяти и 11 годам колонии строго режима, соответственно. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

