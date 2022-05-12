Экс-министр Улюкаев вышел из колонии
Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно выпустили на свободу из колонии в Тверской области.
Как сообщает ТАСС, экс-министр покинул тверскую ИК № 1 на джипе, который, по данным источника агентства, принадлежит близким Улюкаева.
Ранее стало известно, что прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не обжаловали УДО экс-министра, ходатайство о котором удовлетворил в апреле Московский районный суд Твери.
Улюкаева в 2017 году приговорили к восьми годам заключения за получение взятки, отмечает телеканал «360». По данным следствия, экс-глава Минэкономразвития получил $2 млн от представителей компании «Роснефть», напоминает Ura.ru. Бывший министр отбывал наказание в колонии строгого режима.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- СМИ назвали рубль лучшей мировой валютой с начала года
- Медведев заявил, что конфликт НАТО с Россией может перерасти в ядерную войну
- Президент и премьер Финляндии поддержали членство страны в НАТО
- В Швеции анонсировали подачу заявки на вступление в НАТО
- Экс-министр Улюкаев вышел из колонии
- Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент
- Белов сменит Алексеева на посту зампреда Центробанка
- В Курской области задержали готовившего теракт местного жителя
- Сооснователь VK Гришин покинул пост председателя совета директоров
- Шнуров высказался об эмиграции звезд из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru