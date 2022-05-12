Экс-министр Улюкаев вышел из колонии

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева условно-досрочно выпустили на свободу из колонии в Тверской области.

УДОвлетворительно: Что будет с Улюкаевым после досрочного освобождения из колонии

Как сообщает ТАСС, экс-министр покинул тверскую ИК № 1 на джипе, который, по данным источника агентства, принадлежит близким Улюкаева.

Ранее стало известно, что прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не обжаловали УДО экс-министра, ходатайство о котором удовлетворил в апреле Московский районный суд Твери.

Улюкаева в 2017 году приговорили к восьми годам заключения за получение взятки, отмечает телеканал «360». По данным следствия, экс-глава Минэкономразвития получил $2 млн от представителей компании «Роснефть», напоминает Ura.ru. Бывший министр отбывал наказание в колонии строгого режима.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УДОАлексей Улюкаев
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