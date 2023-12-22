Суд в Петербурге взыскал с военного 14 млн рублей за ДТП с «Панцирем-С»
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал в пользу Минобороны более 13,9 миллиона рублей с военного, который допустил дорожно-транспортное происшествие с зенитным комплексом «Панцирь-С», пишет ТАСС.
Суд признал военнослужащего виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 347 УК РФ (уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности). Офицеру назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Также суд удовлетворил гражданский иск Минобороны о возмещении имущественного ущерба — более 13,9 миллиона рублей.
Согласно материалам дела, подсудимый командовал зенитной ракетно-артиллерийской батареей. В ночь на 1 июля 2023 года он развернул в боевое и не перевел в сложенное положение автономный оптический пост.
Ранее суд в Красноярске приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима за дезертирство, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru