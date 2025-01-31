Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в Калифорнии

Решение было принято 30 января в рамках дела о банкротстве российского подразделения Google. Представитель Таляровского отметил, что российский суд подтвердил свою компетенцию по делу и указал на отсутствие оснований для передачи спора в иностранный суд или арбитраж. В ходе заседания в Москве представители Google заявили, что американский суд уже запретил Таляровскому взыскивать с Google Ireland Limited около 130,2 миллиарда рублей.

Таляровский продолжает бороться за признание незаконными ряда сделок между ООО «Гугл» и Google Ireland, включая договоры о расторжении и перепродаже. Он также требует взыскать с Google Ireland Limited около 93,4 миллиарда рублей, а также проценты за пользование чужими средствами. В сентябре 2023 года арбитражный суд признал ООО «Гугл» банкротом, передает «Радиоточка НСН».

