Суд в Москве запретил Google вести разбирательства в Калифорнии

Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского принял обеспечительные меры, запрещающие ирландскому подразделению Google Ireland Limited продолжать судебные разбирательства в США относительно российской компании и ее управляющего, сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что Google Ireland не может поддерживать дела в Северном окружном суде Калифорнии, связанные с запретами и ограничениями для Таляровского и ООО «Гугл», включая вопросы субсидиарной ответственности.

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Решение было принято 30 января в рамках дела о банкротстве российского подразделения Google. Представитель Таляровского отметил, что российский суд подтвердил свою компетенцию по делу и указал на отсутствие оснований для передачи спора в иностранный суд или арбитраж. В ходе заседания в Москве представители Google заявили, что американский суд уже запретил Таляровскому взыскивать с Google Ireland Limited около 130,2 миллиарда рублей.

Таляровский продолжает бороться за признание незаконными ряда сделок между ООО «Гугл» и Google Ireland, включая договоры о расторжении и перепродаже. Он также требует взыскать с Google Ireland Limited около 93,4 миллиарда рублей, а также проценты за пользование чужими средствами. В сентябре 2023 года арбитражный суд признал ООО «Гугл» банкротом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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