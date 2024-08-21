Суд в Москве заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам колонии

Суд в Москве вынес заочный приговор бывшему депутату Дмитрию Гудкову (признан в РФ иноагентом) , назначив ему восемь лет колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, мотивированной политической ненавистью.

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Помимо этого, суд запретил Гудкову заниматься размещением информации, управлением сайтами и каналами, а также работать в интернете и других электронных сетях в течение четырех лет.

В суде было установлено, что Гудков опубликовал в своем канале на видеохостинге видео с заведомо ложной информацией о действиях российской армии в специальной военной операции, выдав ее за достоверные данные. Суд рассматривал дело в обычном порядке, так как Гудков объявлен в международный розыск и не присутствовал на заседании, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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