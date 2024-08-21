Суд в Москве заочно приговорил Дмитрия Гудкова к восьми годам колонии

Суд в Москве вынес заочный приговор бывшему депутату Дмитрию Гудкову (признан в РФ иноагентом) , назначив ему восемь лет колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Его признали виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии, мотивированной политической ненавистью.