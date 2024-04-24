Суд заочно арестовал Гудкова и Каспарова

Сыктывкарский городской суд принял решение о заочном аресте чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает пресс-служба суда.

Экс-депутат Госдумы Гудков объявлен в розыск

Также заочно были арестованы бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом), политик Иван Тютрин (признан в РФ иноагентом) и экоактивистка Евгения Чирикова (признана в РФ иноагентом).

Отмечается, что все четверо связаны с «Форумом свободной России» (признан в РФ нежелательной организацией). Их обвиняют в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в её публичном оправдании.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку Гарри Каспарова по статье о госизмене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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