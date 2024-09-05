Суд в Москве заочно приговорил блогера Шпака к восьми годам за фейки об армии
Блогер Александр Шпак приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Решение вынесено заочно, его огласил Басманный районный суд столицы.
Срок наказания начнёт исчисляться с момента задержания Шпака или его выдаче России. Наказание он должен будет отбывать в колонии общего режима. Блогеру также на четыре года запрещено администрировать сетевые ресурсы.
Шпак стал фигурантом уголовного дела в марте. Согласно этим материалам, он на своей странице в соцсети разместил видеоролик с обвинением ВС РФ в подрыве Каховской ГЭС, также негативно высказался о россиянах. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее он на камеру сжег паспорт гражданина России, при этом произносил антироссийские лозунги.
По общедоступной информации, сейчас блогер проживает в Турции.
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