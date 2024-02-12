Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta* за оправдание терроризма

Басманный суд Москвы вынес заочное решение об аресте пресс-секретаря Meta (деятельность компании (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Энди Стоуна. Ранее в понедельник, 12 февраля Росфинмониторинг внёс Стоуна в перечень террористов и экстремистов.

Решение об аресте вынесено в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, сообщает ТАСС. Двухмесячный срок заочного взятия под стражу будет исчисляться с момента возможной экстрадиции в Россию, либо его задержания на территории страны.