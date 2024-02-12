Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta* за оправдание терроризма
Басманный суд Москвы вынес заочное решение об аресте пресс-секретаря Meta (деятельность компании (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) Энди Стоуна. Ранее в понедельник, 12 февраля Росфинмониторинг внёс Стоуна в перечень террористов и экстремистов.
Решение об аресте вынесено в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, сообщает ТАСС. Двухмесячный срок заочного взятия под стражу будет исчисляться с момента возможной экстрадиции в Россию, либо его задержания на территории страны.
МВД РФ в ноябре 2023 года объявило его в розыск. По данным министерства, это связано с сообщением, распространённым Стоуном, о временном снятии на платформах компании запрета на призывы к насилию в отношении российских военных после начала спецоперации.
Включённым в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», им также нельзя пользоваться финансовыми услугами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru