Криминальный авторитет Маймушев предстанет перед судом

Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело в отношении криминального авторитета Айткали Маймушева, который известен как Леха Семипалатинский, по факту занятия высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По версии следствия, с 1997 года Маймушев пропагандирует «воровские идеи», привлекает новых членов преступной группы. Криминальный авторитет был задержан в январе 2023 года в московской гостинице. При себе у нег был метадон, который он незаконно хранил при себе.

Сейчас Маймушев находится под стражей.

