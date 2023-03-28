Криминальный авторитет Маймушев предстанет перед судом
Мосгорсуд рассмотрит уголовное дело в отношении криминального авторитета Айткали Маймушева, который известен как Леха Семипалатинский, по факту занятия высшего положения в преступной иерархии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
По версии следствия, с 1997 года Маймушев пропагандирует «воровские идеи», привлекает новых членов преступной группы. Криминальный авторитет был задержан в январе 2023 года в московской гостинице. При себе у нег был метадон, который он незаконно хранил при себе.
Сейчас Маймушев находится под стражей.
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