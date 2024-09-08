Суд в Москве заочно арестовал двух сообщников актера Канахина

Заочно арестованы Алексей Огурцов и Александр Галанов. Оба внесены в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору. Им предъявлены обвинения по статьям «Теракт», «Незаконный оборот оружия» и «Незаконный оборот взрывчатки».

Согласно судебным документам, Огурцова и Галанова объявили в международный розыск еще в 2023 году.

Всех троих считают причастными к теракту в Брянской области в марте 2023 года. Тогда группа диверсантов, в которую входил Канахин, обстреляла автомобиль и взяла заложников в селе Любечане. Жертвами атаки стали два человека, напоминает «Радиоточка НСН».

