Суд в Москве вынес приговор издателю скандального журнала «Флирт»

Известно также, что Зяблицев лишен права заниматься деятельностью, связанной с регистрацией, изданием и распространением СМИ на три года.

Следствие установило, что, начиная с прошлого года, издатель заработал более 47 миллионов рублей, занимаясь рекламой оказания интимных услуг в Интернете. Он снимал квартиры в Москве, где размещал диспетчеров, занимавшихся сводничеством клиентов с жрицами любви.

Напомним, что в 2017 году Зяблицев уже проходил по такому же делу и был приговорен к 3 годам лишения свободы. Тогда его супруга и по совместительству главный редактор журнала Станислава Казакова получила два года условно.

