Суд в Москве вынес приговор издателю скандального журнала «Флирт»
Издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев приговорен к 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима по делу об организации занятия проституцией, сообщают «Известия».
Известно также, что Зяблицев лишен права заниматься деятельностью, связанной с регистрацией, изданием и распространением СМИ на три года.
Следствие установило, что, начиная с прошлого года, издатель заработал более 47 миллионов рублей, занимаясь рекламой оказания интимных услуг в Интернете. Он снимал квартиры в Москве, где размещал диспетчеров, занимавшихся сводничеством клиентов с жрицами любви.
Напомним, что в 2017 году Зяблицев уже проходил по такому же делу и был приговорен к 3 годам лишения свободы. Тогда его супруга и по совместительству главный редактор журнала Станислава Казакова получила два года условно.
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