Порно или алкоголь? Сексологи поспорили об «убийце» полового влечения

Сексолог Валентина Снеговая назвала «величайшего убийцу» полового влечения: им является видео для взрослых. Специалист подчеркнула, что само по себе самоудовлетворение не несет вреда для мужчины, однако в сочетании с просмотром порно оно создает сильные зависимости, приводящие к отказу от отношений и естественного секса.

Психолог-сексолог Анна Котенева в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" подчеркнула, что в «убийцы потенции» можно смело записать алкоголь и измены.

«Сомнительное содержание и большая дозировка видеоряда порнографического характера, конечно, может смещать акценты нормальной сексуальной активности в паре. А также может спровоцировать вытеснение здоровых отношений, которые должны быть в основе любви и счастья, между мужчиной и женщиной. Поэтому должна быть определенная мера и взрослый взгляд на эти вещи. И если порно не жесткого содержания, то это вполне допустимо на каком-то этапе отношений. Но у каждого своя вилка норм. Поэтому я не могу сказать, что порно уничтожает (потенцию и отношения в паре – прим. НСН). Весь вопрос в границах», - подчеркнула специалист.

При этом психиатр-сексолог отметила, что нормальную семейную жизнь могут убить алкоголь, наркотики, измены и недоверие супругов друг к другу.

«И жизнь сегодняшняя, которая за окном. Она прекрасная, но при этом в ней есть много серьезных переживаний. И продукты, которыми мы питаемся, и экология, и много ещё чего, что влияет на жизнь человека, а значит, и на его влечение», - отметила собеседница НСН.