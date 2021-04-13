Порно или алкоголь? Сексологи поспорили об «убийце» полового влечения
Специалисты в эфире НСН объяснили, что просмотр порнографических роликов не так страшен, как недоверие партнеров друг к другу.
Сексолог Валентина Снеговая назвала «величайшего убийцу» полового влечения: им является видео для взрослых. Специалист подчеркнула, что само по себе самоудовлетворение не несет вреда для мужчины, однако в сочетании с просмотром порно оно создает сильные зависимости, приводящие к отказу от отношений и естественного секса.
Психолог-сексолог Анна Котенева в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" подчеркнула, что в «убийцы потенции» можно смело записать алкоголь и измены.
«Сомнительное содержание и большая дозировка видеоряда порнографического характера, конечно, может смещать акценты нормальной сексуальной активности в паре. А также может спровоцировать вытеснение здоровых отношений, которые должны быть в основе любви и счастья, между мужчиной и женщиной. Поэтому должна быть определенная мера и взрослый взгляд на эти вещи. И если порно не жесткого содержания, то это вполне допустимо на каком-то этапе отношений. Но у каждого своя вилка норм. Поэтому я не могу сказать, что порно уничтожает (потенцию и отношения в паре – прим. НСН). Весь вопрос в границах», - подчеркнула специалист.
При этом психиатр-сексолог отметила, что нормальную семейную жизнь могут убить алкоголь, наркотики, измены и недоверие супругов друг к другу.
«И жизнь сегодняшняя, которая за окном. Она прекрасная, но при этом в ней есть много серьезных переживаний. И продукты, которыми мы питаемся, и экология, и много ещё чего, что влияет на жизнь человека, а значит, и на его влечение», - отметила собеседница НСН.
Кроме того, специалист подчеркнула, что вопрос такого расстройства, как снижение, изменение и исчезновение сексуального влечения – очень актуальный. В запросах по сексуальным вопросам он находится на первом месте.
«Вся динамика жизни современного человека способствует тому, что меняется слишком рано или вообще теряется сексуальное влечение к своему партнёру. И это не связано, как это было раньше, с какими-то возрастными особенностями, болезнями, определённой усталостью, рутиной, привычками. Сейчас молодым людям скучно. Они готовы везде и всюду искать острых ощущений и очень лёгкого такого результата. Таким образом, вытесняется нормальный контакт. Эволюционно мы прошли большой путь от инстинкта к чувству, а теперь, такие образованные, валимся сверху вниз», - посетовала Котенева.
Резюмируя, психолог-сексолог заявила, что главными убийцами влечения являемся мы сами.
«Мы так легко бросаемся словами. А возьмите, к примеру, поведение современной женщины. Оно, в том числе, может быть одним из факторов и пунктов, из которых у мужчин складывается страх, недоверие и нежелание вступать в сексуальный контакт», - заключила она.
Ранее американские исследователи пришли к неожиданному выводу, когда пытались найти самую сексуальную черту человеческого характера. Оказалось, что наиболее привлекательным для людей кажется милосердие. Люди, бескорыстно вступающие в отношения и искренне говорящие о своих чувствах, значительно счастливее в личной жизни, чем более холодные и строгие в эмоциональном плане.
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