В Иркутске оправдались за плакат с пособником Гитлера Красновым к 9 Мая

Подрядчик в Иркутске подготовил к 9 мая плакат с изображением атамана, воевавшего на стороне Гитлера, поскольку плохо знаком с историей. Об этом «Газете.ru» сообщила менеджер торгового центра «Сильвер Молл» в городе Ася Давидсон.

«Плакат был единственный из более чем 20 разных, которые висели по всему торговому центру. Мы его, когда увидели, тут же сняли. Видимо, кто-то успел заметить. Только очень странно, почему этот кто-то не обратился в администрацию «Сильвер Молла», - сказала она.

Ранее Telegram-канал «Иркутский блог» сообщил, что в местном торговом центре «Сильвер Молл» заметили «патриотический» плакат с изображением и цитатой пособника нацистской Германии Петра Краснова. Однако, по словам Давидсон, плакат провисел не более двух часов, при этом тогда местные СМИ не обратили на него внимание.

Мужчина руководил Белым движением на юге России, в 1920 эмигрировал в Германию. Генерал верил в победу нацизма над большевизмом и выражал восхищение Гитлеру. В 1947 году был приговорен к смертной казни, передает «Радиоточка НСН».

