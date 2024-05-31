В Иркутске оправдались за плакат с пособником Гитлера Красновым к 9 Мая
Подрядчик в Иркутске подготовил к 9 мая плакат с изображением атамана, воевавшего на стороне Гитлера, поскольку плохо знаком с историей. Об этом «Газете.ru» сообщила менеджер торгового центра «Сильвер Молл» в городе Ася Давидсон.
«Плакат был единственный из более чем 20 разных, которые висели по всему торговому центру. Мы его, когда увидели, тут же сняли. Видимо, кто-то успел заметить. Только очень странно, почему этот кто-то не обратился в администрацию «Сильвер Молла», - сказала она.
Ранее Telegram-канал «Иркутский блог» сообщил, что в местном торговом центре «Сильвер Молл» заметили «патриотический» плакат с изображением и цитатой пособника нацистской Германии Петра Краснова. Однако, по словам Давидсон, плакат провисел не более двух часов, при этом тогда местные СМИ не обратили на него внимание.
Мужчина руководил Белым движением на юге России, в 1920 эмигрировал в Германию. Генерал верил в победу нацизма над большевизмом и выражал восхищение Гитлеру. В 1947 году был приговорен к смертной казни, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РЖД начали восстановление железной дороги в Армении после наводнения
- СМИ: Фонд Джорджа Клуни намерен добиться ордера на арест журналистов из России
- СМИ: Фанат подал решил засудить Мадонну за слишком откровенное выступление
- В Иркутске оправдались за плакат с пособником Гитлера Красновым к 9 Мая
- В Саратове завершили съемки сериала о группе «Комбинация»
- Муфтий Татарстана назвал запрет на никаб в РФ выпадом против мусульман
- В России предложили запретить госзакупки иностранных электромобилей с 2025 года
- Власти Гааги отказались переименовывать улицу в честь Навального
- Украина подписала соглашения о безопасности с Исландией и Норвегией
- РСТ: Россияне массово устремились на Кубу из-за снижения цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru