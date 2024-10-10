Суд в Москве снял арест с части счетов Блиновской

Уточняется, что ходатайство защиты о снятии обеспечительного ареста было удовлетворено для того, чтобы обвиняемая могла оплатить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Отмечается, что адвокаты Блиновской настаивали на снятии ареста с условием, что деньги будут сразу переведены на счёт ФНС.

Ранее Мосгорсуд исключил из перечня имущества, на которое были наложены обеспечительные меры, банковский счёт отца блогера Олега Блиновского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

