Суд в Москве снял арест с части счетов Блиновской
Суд в Москве снял арест с части банковских счетов блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что ходатайство защиты о снятии обеспечительного ареста было удовлетворено для того, чтобы обвиняемая могла оплатить долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
Отмечается, что адвокаты Блиновской настаивали на снятии ареста с условием, что деньги будут сразу переведены на счёт ФНС.
Ранее Мосгорсуд исключил из перечня имущества, на которое были наложены обеспечительные меры, банковский счёт отца блогера Олега Блиновского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru