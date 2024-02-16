Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за «голой вечеринки»

Судебное заседание назначено на 16 февраля в 11:30 мск. Истец Александр Трещев указывает, что оператор должен перевести 1 млрд долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с Ивлеевой, но суд удалил блогера из ответчиков.

На днях аналогичный иск зарегистрировал Лефортовский суд Москвы к Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки. Истец Анастасия Пак требует с каждого по 1 млрд долларов в тот же фонд поддержки.

Также Таганский суд Москвы рассматривает иск Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в 10 млн рублей.

Ранее певец Дмитрий Билан заявил о тяжелых испытаниях после «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

