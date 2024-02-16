Суд в Москве рассмотрит иск на миллиард к МТС из-за «голой вечеринки»
В Москве Таганский суд приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации 1 млрд долларов за «голую вечеринку», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, сообщает РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 16 февраля в 11:30 мск. Истец Александр Трещев указывает, что оператор должен перевести 1 млрд долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с Ивлеевой, но суд удалил блогера из ответчиков.
На днях аналогичный иск зарегистрировал Лефортовский суд Москвы к Ивлеевой и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову из-за вечеринки. Истец Анастасия Пак требует с каждого по 1 млрд долларов в тот же фонд поддержки.
Также Таганский суд Москвы рассматривает иск Олега Останина, который требует от МТС компенсации морального вреда в 10 млн рублей.
Ранее певец Дмитрий Билан заявил о тяжелых испытаниях после «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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