Алаудинов призвал дать шанс раскаявшимся участникам «голой» вечеринки

В беседе с NEWS.ru он, комментируя попытки некоторых публичных личностей оправдаться перед населением, привел притчу о стае шакалов и усталом льве. В поэме те, кто шли за львом и рассыпал комплименты, позже не помогли, когда зверь угодил в капкан.

«Мораль сей басни такова: не верь всем тем, кто рядом вьется и попросту в любви клянется», — заявил командир «Ахмата».

По его словам, тем, кто раскаивается в случившимся, стоит дать шанс на искупление вины.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что поездка в зону проведения спецоперации на Украине не поможет певцу Филиппу Киркорову вернуть работу и телеэфиры, напоминает «Радиоточка НСН».

