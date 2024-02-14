Алаудинов призвал дать шанс раскаявшимся участникам «голой» вечеринки
Звезды, которые ранее приняли участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой, могут искренне раскаяться в своих поступках. Подобным мнением поделился командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов.
В беседе с NEWS.ru он, комментируя попытки некоторых публичных личностей оправдаться перед населением, привел притчу о стае шакалов и усталом льве. В поэме те, кто шли за львом и рассыпал комплименты, позже не помогли, когда зверь угодил в капкан.
«Мораль сей басни такова: не верь всем тем, кто рядом вьется и попросту в любви клянется», — заявил командир «Ахмата».
По его словам, тем, кто раскаивается в случившимся, стоит дать шанс на искупление вины.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что поездка в зону проведения спецоперации на Украине не поможет певцу Филиппу Киркорову вернуть работу и телеэфиры, напоминает «Радиоточка НСН».
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