Суд в Москве рассмотрит арест директора «Ростелекома» по делу о мошенничестве
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов с просьбой о заключении под стражу директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Судья отметила, что Шадрин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
На сайте компании указано, что Шадрин занимал эту руководящую должность.
Представители «Ростелекома» заявили, что осведомлены о ситуации и оказывают содействие следствию, но отказались от дальнейших комментариев, передает «Радиоточка НСН».
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