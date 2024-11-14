Суд в Москве рассмотрит арест директора «Ростелекома» по делу о мошенничестве

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов с просьбой о заключении под стражу директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Судья отметила, что Шадрин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Менеджер банка получил 6,5 года колонии за мошенничество

На сайте компании указано, что Шадрин занимал эту руководящую должность.

Представители «Ростелекома» заявили, что осведомлены о ситуации и оказывают содействие следствию, но отказались от дальнейших комментариев, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МошенничествоРостелекомСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры