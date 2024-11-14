Суд в Москве рассмотрит арест директора «Ростелекома» по делу о мошенничестве

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов с просьбой о заключении под стражу директора Департамента мониторинга и реагирования на киберугрозы Центра кибербезопасности и защиты ПАО «Ростелеком» Владимира Шадрина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Судья отметила, что Шадрин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).