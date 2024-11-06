Менеджер банка получил 6,5 года колонии за мошенничество

Власенко признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд счел доказанным, что злоумышленник украл у клиентов 33 млн рублей.

Осужденный занимал должность персонального менеджера в отделе розничных продаж и клиентского обслуживания в период с августа 2022 года по март 2023 года. Работая в банке, он подделывал в распорядительных документах подписи клиентов и переводил средства на счета других лиц.

Полученные средства Власенко потратил на перелеты бизнес-классом, поездки на элитные курорты, приобретение дорогих гаджетов и брендовых вещей, подарки для любимой девушки, развлечения и досуг, а также погашение кредита.

Ранее Центробанк России опубликовал в своем Telegram-канале инструкцию для россиян, на чье имя оформили кредит мошенники.

