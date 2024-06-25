Суд в Москве продлил срок ареста продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину

Следствие утверждает, что Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале «НавальныйLIVE», который принадлежит Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) (Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена).

Сергею Карелину, сотрудничавшему с Associated Press, также предъявлены обвинения в участии в экстремистском сообществе. Он был арестован судом в Мурманской области и переведен в Москву, передает «Радиоточка НСН».

