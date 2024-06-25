Суд в Москве продлил срок ареста продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину
Басманный суд Москвы продлил арест продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова и видеожурналиста Сергея Карелина, сотрудничавшего с Associated Press, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
В конце апреля Басманный суд арестовал продюсера новостной службы агентства Reuters Константина Габова по делу об участии в экстремистском сообществе. Габову предъявлены обвинения по части 2 статьи 282.1 УК РФ, касающейся участия в экстремистском сообществе.
Следствие утверждает, что Габов участвовал в подготовке материалов для публикации на YouTube-канале «НавальныйLIVE», который принадлежит Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) (Организация признана в РФ экстремистской и НКО-иноагентом, ее деятельность запрещена).
Сергею Карелину, сотрудничавшему с Associated Press, также предъявлены обвинения в участии в экстремистском сообществе. Он был арестован судом в Мурманской области и переведен в Москву, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Площадь пожара в здании во Фрязино увеличилась до 50 «квадратов»
- ВСУ нанесли удар по спальному району Донецка
- Путин наградил медалями полицейских, участвовавших в задержании в Дагестане
- Убитого в Дагестане священника Котельникова посмертно наградили Орденом мужества
- Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 90 военных
- Суд в Москве продлил срок ареста продюсеру Reuters и видеожурналисту Карелину
- Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов
- Белый дом заявил, что Украину не пригласят в НАТО на предстоящем саммите
- Украинская певица Лобода снялась в цветах флага России в новом клипе
- Авиационный салон МАКС отменен в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru