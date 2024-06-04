Суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Никулинский районный суд столицы удовлетворил иск Олега Эйдельштейна (Жириновского) об установлении факта признания отцовства, передает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Мадонну Кочину.

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Таким образом, суд официально признал сыном Жириновского внебрачного сына политика Эйдельштейна.

Ранее СМИ сообщали, что Эйдельштейн хочет претендовать на наследство Жириновского, умершего 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни.

В феврале 2023 столичный Тверской суд арестовал Эйдельштейна на 15 суток за мелкое хулиганство, напоминает RT. По данным правоохранительных органов, мужчина устроил дебош в ресторане, а позже оскорблял полицейских и ударил одного из них.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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