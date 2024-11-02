Риелтор Ашихмин: ФНС может аннулировать продажу недвижимости Блиновской
Федеральная налоговая служба может аннулировать сделки по продаже недвижимости блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом заявил член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин, пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о выставлении на продажу всей недвижимости, которая принадлежит Блиновской, для погашения ее долга перед налоговой. Сумма претензий ФНС к блогеру с учетом пеней и штрафов составляет 1,135 млрд рублей. Кроме того, известно, что Блиновская подала в суд заявление о банкротстве.
«К Елене применены большие налоговые иски, если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы», — рассказал Ашихмин.
Эксперт напомнил, что налоговая может «разворачивать» сделки в сроки до 3 лет от подачи заявления на банкротство. В связи с этим недвижимость Блиновской, выставленная на продажу, считается сомнительным активом с риском потери имущества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- И.о. главы Сахалинского управления Ростехнадзора погиб в ДТП
- Можин рассказал о черном списке стран, подвергающихся дискриминации в МВФ
- Агентство Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до «B»
- Риелтор Ашихмин: ФНС может аннулировать продажу недвижимости Блиновской
- Хачанов сыграет в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже
- США анонсировали переброску дополнительных сил на Ближний Восток
- В Эстонии захотели запретить каноническую православную церковь
- На «Госуслугах» запустили регистрацию владельцев каналов с 10 тысячами подписчиков
- СМИ: В Британии тысячи досрочно освобожденных вновь попали в тюрьмы
- Сторонники экс-лидера Боливии Моралеса захватили три военные части
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru