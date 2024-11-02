Риелтор Ашихмин: ФНС может аннулировать продажу недвижимости Блиновской

Федеральная налоговая служба может аннулировать сделки по продаже недвижимости блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов. Об этом заявил член правления ассоциации брокеров AREA Григорий Ашихмин, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о выставлении на продажу всей недвижимости, которая принадлежит Блиновской, для погашения ее долга перед налоговой. Сумма претензий ФНС к блогеру с учетом пеней и штрафов составляет 1,135 млрд рублей. Кроме того, известно, что Блиновская подала в суд заявление о банкротстве.

«К Елене применены большие налоговые иски, если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы», — рассказал Ашихмин.

Эксперт напомнил, что налоговая может «разворачивать» сделки в сроки до 3 лет от подачи заявления на банкротство. В связи с этим недвижимость Блиновской, выставленная на продажу, считается сомнительным активом с риском потери имущества.

