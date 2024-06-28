Суд в Москве приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток
Люблинский суд Москвы приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток из-за нарушения санитарных норм, передает ТАСС. Таким образом, суд удовлетворил запрос Роспотребнадзора.
Представитель надзорного ведомства указал, что это необходимо для продолжения санитарно-эпидемиологического исследования продукции этой компании.
Уточняется, что не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе».
Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Было установлено, что все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе».
В столице в рамках расследования уголовного дела о производстве, хранении, сбыте товаров и продукции либо выполнении работ (оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности, задержали трех человек: по данным СМИ, это гендиректор «Кухни на районе», коммерческий директор и глава отдела качества поставщика продуктов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru