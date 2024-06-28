Суд в Москве приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток

Уточняется, что не менее 188 человек отравились едой сервиса «Кухня на районе».

Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Было установлено, что все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе».

В столице в рамках расследования уголовного дела о производстве, хранении, сбыте товаров и продукции либо выполнении работ (оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности, задержали трех человек: по данным СМИ, это гендиректор «Кухни на районе», коммерческий директор и глава отдела качества поставщика продуктов, передает «Радиоточка НСН».

