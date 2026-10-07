Суд в Москве оштрафовал Zoom почти на 66 млн рублей

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Zoom Communications Inc. Об этом сообщает RT.

Суд оштрафовал Pinterest и TikTok на 10,5 млн рублей

Как уточнили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, организация была признана виновной в повторном нарушении правил работы иностранных IT-компаний в РФ.

По решению суда, компании Зум Комьюникэйшнс Инк был назначен штраф в размере 65,9 млн рублей.

Ранее Таганский суд оштрафовал на 10 млн рублей компанию Google за повторное неисполнение законодательства РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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