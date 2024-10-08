Суд в Москве оштрафовал вдову Маслякова

Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ», вдову Александра Маслякова Светлану.

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Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, она была признана виновной по статье КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

По решению суда, Светлане Масляковой был назначен штраф в размере четырёх тысяч рублей.

В чём именно заключается нарушение не уточняется.

Александр Масляков умер 8 сентября. Артист Дмитрий Нагиев заявил, что с его уходом ушла невосполнимая эпоха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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