Суд в Москве оштрафовал вдову Маслякова
Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора телеканала «КВН ТВ», вдову Александра Маслякова Светлану.
Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, она была признана виновной по статье КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».
По решению суда, Светлане Масляковой был назначен штраф в размере четырёх тысяч рублей.
В чём именно заключается нарушение не уточняется.
Александр Масляков умер 8 сентября. Артист Дмитрий Нагиев заявил, что с его уходом ушла невосполнимая эпоха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru