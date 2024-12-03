Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за нарушение законодательства
Таганский суд Москвы наложил административный штраф в размере 4 млн рублей на мессенджер Telegram за нарушение порядка ограничения доступа к информации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным суда, компания была признана виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП, которая предусматривает наказание за неудаление информации, подлежащей удалению в соответствии с российским законодательством.
Ранее Telegram уже штрафовали на аналогичную сумму за отказ удалить каналы с призывами к отделению Урала от России.
Содержание информации, связанной с последним делом, судом не уточняется. Санкция по данной статье предусматривает штраф до 4 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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