Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за фейки

В отдельных районах Москвы выпало более 30% от месячной нормы осадков Бывшему главе городского округа Шатура Алексею Артюхину предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств Более двух тысяч сотрудников центров госуслуг работают в столичных медучреждениях Четыре улицы в центре столицы станут пешеходными в эти выходные За полгода в Москве образовано около 34 тысяч новых семей