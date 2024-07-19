Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за фейки

Решением Таганского суда Москвы компания Google обязана будет уплатить штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить ложную информацию, передает ТАСС.

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Мирового IT-гиганта признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Как отмечается, административный протокол был составлен за отказ удалить запрещенную информацию (фейки) о Вооруженных силах России в зоне проведения спецоперации.

Ранее Google оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за видео о наркотиках и суициде, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
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