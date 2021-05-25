Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн рублей
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
Отмечается, что компанию-владельца одноименной соцсети признали виновной по восьми административным протоколам.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) направил в мировой суд 12 протоколов в отношении Facebook за отказ удалить запрещенный контент, общая сумма штрафов по которым достигала 56 миллионов рублей.
Кроме того, в РКН заявили, что могут замедлить трафик Facebook, если компания не примет необходимые меры по удалению противоправных материалов.
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