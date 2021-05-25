Суд в Москве оштрафовал Facebook на 26 млн рублей

Отмечается, что компанию-владельца одноименной соцсети признали виновной по восьми административным протоколам.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор (РКН) направил в мировой суд 12 протоколов в отношении Facebook за отказ удалить запрещенный контент, общая сумма штрафов по которым достигала 56 миллионов рублей.

Кроме того, в РКН заявили, что могут замедлить трафик Facebook, если компания не примет необходимые меры по удалению противоправных материалов.

