Суд в Москве назначил семь лет дагестанскому блогеру, осквернившему крест

Мужчина признан виновным в оскорблении чувств верующих и распространении детской порнографии. Уточняется, что в его телефоне также были найдены противоправные материалы с лицами, не достигшими 14 лет. Обвиняемому запретили выкладывать материалы в интернет сроком на 8 лет.

Свои действия на камеру на глазах у 300 зрителей блогер также сопровождал ругательствами в адрес всех христиан.

Ранее стало известно, что треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев оплатил штраф за оскорбление главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, а также по собственной инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей за моральный ущерб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

