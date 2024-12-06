Суд в Москве назначил семь лет дагестанскому блогеру, осквернившему крест
Дорогомиловский суд Москвы назначил семь лет лишения свободы блогеру из Дагестана, который в прямом эфире растоптал христианский крест, сообщили РИА Новости.
Мужчина признан виновным в оскорблении чувств верующих и распространении детской порнографии. Уточняется, что в его телефоне также были найдены противоправные материалы с лицами, не достигшими 14 лет. Обвиняемому запретили выкладывать материалы в интернет сроком на 8 лет.
Свои действия на камеру на глазах у 300 зрителей блогер также сопровождал ругательствами в адрес всех христиан.
Ранее стало известно, что треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев оплатил штраф за оскорбление главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, а также по собственной инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей за моральный ущерб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru