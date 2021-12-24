Суд в Москве назначил Meta (Facebook) оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
Мировой суд в Таганском районе Москвы вынес решение о штрафных санкциях в отношении компании Meta Platforms (ранее Facebook). Сумма оборотного штрафа составляет 1,99 миллиарда рублей.
Meta Platforms признана виновной в неудалении запрещенной информации согласно Кодексу об административных правонарушениях. Об этом информирует Таганский районный суд российской столицы.
Нескольким часами ранее мировой участок этого же суда наложил оборотный штраф за аналогичные нарушения в 7,2 миллиарда рублей на другой американский IT-гигант - Google .
Оборотный штраф - самое строгое наказание по статье КоАП о нарушении предписания об ограничении доступа к информации. Он составляет определенный процент от выручки компаний.
Ранее в России такое наказание не применялось. Социальным сетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.
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