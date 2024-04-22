Суд в Москве арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера
Замоскворецкий суд Москвы арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за парковки, пишет РИА Новости.
Последним арестован шестой фигурант - Шохрат Аббасов. Ему избрали меру пресечения на срок до 18 июня.
На суде обвиняемый в убийстве байкера Шахин Аббасов заявил, что сделал это случайно. 21-летний мужчина отказался признавать вину в намеренном совершении преступления.
Ковалева убили 17 апреля у дома на улице Краснодарской. Москвич указал владельцам припаркованной рядом с подъездом машины на то, что она мешает проходу. Байкер скончался после удара ножом в живот.
Позже выяснилось, что обвиняемый и его родственники проживали в Москве нелегально. В ходе обыска в квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 44 миллионов рублей и $300 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
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