Суд в Москве арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера

Последним арестован шестой фигурант - Шохрат Аббасов. Ему избрали меру пресечения на срок до 18 июня.

На суде обвиняемый в убийстве байкера Шахин Аббасов заявил, что сделал это случайно. 21-летний мужчина отказался признавать вину в намеренном совершении преступления.

Ковалева убили 17 апреля у дома на улице Краснодарской. Москвич указал владельцам припаркованной рядом с подъездом машины на то, что она мешает проходу. Байкер скончался после удара ножом в живот.

Позже выяснилось, что обвиняемый и его родственники проживали в Москве нелегально. В ходе обыска в квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 44 миллионов рублей и $300 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

