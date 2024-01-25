Суд в Москве арестовал счета экс-замминистра энергетики на 42 млн рублей

В суде заявили, что речь идет о счетах на сумму 9,5 миллиона рублей, $110 тысяч и 233 тысячи евро. По курсу на сегодняшний день — 41,85 миллиона рублей.

Также постановлением суда бывшему чиновнику продлили срок домашнего ареста.

Нидзельского задержали 22 ноября 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

