СМИ: Полиция задержала главу Ленинского городского округа Подмосковья Спасского

Стражи порядка задержали главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве задержан бывший замминистра энергетики Петр Нидзельский

Собеседник агентства утверждает, что чиновника заподозрили в «махинациях с земельными участками».

Источник ТАСС заявил, что на рабочем месте Спасского в здании администрации проходят обыски, не уточнив их причину.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании главы Ленинского района Московской области Альберта Гравина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ОбыскиКоррупция В РоссииЧиновникиЗадержание

Горячие новости

Все новости

партнеры