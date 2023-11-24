СМИ: Полиция задержала главу Ленинского городского округа Подмосковья Спасского

НСН-Москва Чат-бот столичного портала поставщиков обработал более 142 тысяч обращений за три года работы Только с начала 2023 года сервис обработал более 37 тысяч запросов Чат-бот оптимизирует работу службы поддержки Портала Служба контроля качества рассмотрела более 15 тысяч обращений