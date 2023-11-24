СМИ: Полиция задержала главу Ленинского городского округа Подмосковья Спасского
24 ноября 202315:06
Стражи порядка задержали главу Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства утверждает, что чиновника заподозрили в «махинациях с земельными участками».
Источник ТАСС заявил, что на рабочем месте Спасского в здании администрации проходят обыски, не уточнив их причину.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании главы Ленинского района Московской области Альберта Гравина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru