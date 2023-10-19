Суд в Москве арестовал подростков, избивавших сверстников в ТЦ
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест трех подростков, которые устраивали массовые драки в торговом центре и школе, пишет РИА Новости.
Подозреваемые арестованы до 18 декабря. Подросткам вменяется часть 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство». Максимальное наказание - семь лет лишения свободы.
По данным следствия, несовершеннолетние провоцировали конфликты и избивали людей в ТЦ на Ходынском бульваре и школе в подмосковных Химках. Видео драк они публиковали в социальных сетях.
В Ижевске 19 октября арестовали подростка, обвиняемого в покушении на своего одноклассника, сообщает «Радиоточка НСН».
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