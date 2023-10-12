Пресненский суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы
Пресненский суд Москвы в четверг отправил под арест 20-летнего мужчину по делу о драке в центре города, сообщило агентство РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сорокина», - заявил источник.
Драка с участием четырех человек произошла на Пресненской набережной. Один из них скончался.
Правоохранительные органы задержали 20-летнего уроженца Кемеровской области. Он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью и грабеж.
В Волгограде 17-летний подросток убил мужчину в ходе драки, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Волгограда умер пассажир экстренно севшего самолета
- Пресненский суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы
- В Париже применили водометы для разгона митинга в поддержку Палестины
- Фигурист Ягудин сообщил, что перенёс операцию на втором колене
- Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства
- Чемпионкой России по шахматам впервые стала Баира Кованова
- Daily Mail: украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле в Шотландии
- Сборная России по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче
- Столтенберг: у НАТО нет доказательств подрыва Balticconnector
- Матыцин заявил о полной зависимости МОК от политической конъюнктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru