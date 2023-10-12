Пресненский суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Сорокина», - заявил источник.

Драка с участием четырех человек произошла на Пресненской набережной. Один из них скончался.

Правоохранительные органы задержали 20-летнего уроженца Кемеровской области. Он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью и грабеж.

В Волгограде 17-летний подросток убил мужчину в ходе драки, передает «Радиоточка НСН».

