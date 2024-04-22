Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Аббасова

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке. Об этом сообщает ТАСС.

Брат убитого в Москве мотоциклиста заявил, что тот пытался разнять конфликт

Защита просила отправить мужчину под домашний арест. Суд же арестовал Аббасова на срок один месяц и 29 дней, то есть до 18 июня. Отмечается, что постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Кроме того, следователь на заседании заявила, что обвиняемый при попытке скрыться совершил и другие преступления, они будут расследованы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Аббасов отказался признавать вину в намеренном убийстве и потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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