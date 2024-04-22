Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Аббасова
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке. Об этом сообщает ТАСС.
Защита просила отправить мужчину под домашний арест. Суд же арестовал Аббасова на срок один месяц и 29 дней, то есть до 18 июня. Отмечается, что постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
Кроме того, следователь на заседании заявила, что обвиняемый при попытке скрыться совершил и другие преступления, они будут расследованы.
Ранее в СМИ появилась информация, что Аббасов отказался признавать вину в намеренном убийстве и потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о реестре адвокатов
- В музее Дали телефон-лобстер научили отвечать на вопросы голосом художника
- Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Аббасова
- СМИ: «АСТ» прекратило продажи романа Сорокина «Наследие»
- Продюсер Ашуров предложил Мизулиной записать рэп, чтобы дать пример артистам
- СМИ: Обвиняемый в убийстве из-за парковки Аббасов попросил у суда домашний арест
- В Москве пресс-секретаря Meta заочно приговорили к лишению свободы
- Кормухина отказалась называть Шнурова музыкантом из-за его отношения к профессии
- Кабмин не поддержал смягчение требований к тонировке боковых стекол автомобилей
- Машину РЭБ создадут на базе российского «Тритона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru