Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Аббасова

Защита просила отправить мужчину под домашний арест. Суд же арестовал Аббасова на срок один месяц и 29 дней, то есть до 18 июня. Отмечается, что постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Кроме того, следователь на заседании заявила, что обвиняемый при попытке скрыться совершил и другие преступления, они будут расследованы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Аббасов отказался признавать вину в намеренном убийстве и потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».