Брат убитого в Москве мотоциклиста заявил, что тот пытался разнять конфликт

По словам мужчины, Кирилл не знал никого из участников конфликта. Он подвез свою девушку до дома и увидел конфликт между несколькими приезжими и девушкой, после чего предпринял попытку уладить инцидент.

Евгений заявил, что один из приезжих позвал своего брата, который и нанес мотоциклисту смертельный удар, пишет «Газета.Ru».

Ковалева зарезали 18 апреля возле дома его девушки в районе Люблино. СМИ утверждали, что мотоциклист поругался с водителем Toyota Camry из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что подозреваемый находился в России нелегально. По данным ведомства, он является гражданином одной из стран СНГ, передает «Радиоточка НСН».

