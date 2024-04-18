Брат убитого в Москве мотоциклиста заявил, что тот пытался разнять конфликт
Молодого мотоциклиста Кирилла Ковалева зарезали из-за того, что он пытался разнять конфликт между мужчинами и женщиной, сообщил брат погибшего Евгений.
По словам мужчины, Кирилл не знал никого из участников конфликта. Он подвез свою девушку до дома и увидел конфликт между несколькими приезжими и девушкой, после чего предпринял попытку уладить инцидент.
Евгений заявил, что один из приезжих позвал своего брата, который и нанес мотоциклисту смертельный удар, пишет «Газета.Ru».
Ковалева зарезали 18 апреля возле дома его девушки в районе Люблино. СМИ утверждали, что мотоциклист поругался с водителем Toyota Camry из-за неправильно припаркованного автомобиля.
Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что подозреваемый находился в России нелегально. По данным ведомства, он является гражданином одной из стран СНГ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru