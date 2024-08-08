Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела о торговле детьми

Преображенский суд Москвы назначил новую меру пресечения для фигурантки дела о торговле детьми, которая содействовала в легализации родов и оформлении сделки по продаже младенца другой обвиняемой Наталье Патоке. В отношении женщины был установлен запрет на определенные действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В среду пресс-служба ГСУСК по Москве сообщила о появлении новой фигурантки в деле о торговле детьми. Следствие считает, что в 2020 году женщина участвовала в незаконной сделке с новорожденным.