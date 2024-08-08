Суд в Москве арестовал новую фигурантку дела о торговле детьми


Преображенский суд Москвы назначил новую меру пресечения для фигурантки дела о торговле детьми, которая содействовала в легализации родов и оформлении сделки по продаже младенца другой обвиняемой Наталье Патоке. В отношении женщины был установлен запрет на определенные действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В среду пресс-служба ГСУСК по Москве сообщила о появлении новой фигурантки в деле о торговле детьми. Следствие считает, что в 2020 году женщина участвовала в незаконной сделке с новорожденным.

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Ей предъявлено обвинение за содействие в легализации родов и оформлении продажи младенца, совершенной другой обвиняемой, Натальей Патоке.

Наталья Патока является фигурантом в уголовном деле, связанном с многодетной матерью Юлией Логиновой. Проверка началась после обнаружения в крови мальчика 2015 года рождения запрещенного лекарства. В ходе расследования выяснилось, что Логинова воспитывает 15 детей разного возраста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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