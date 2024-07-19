В Волгоградской области арестовали стрелявшего в детей мужчину

Инцидент произошёл в хуторе Угольский Волгоградской области. В результате стрельбы пострадал 12-летний мальчик. Стрекла задержали.

«Семнадцатого июля по ходатайству следователя мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца», - уточнили в суде.

Ранее в СМИ появилась информация, что стрельбу по детям, которые громко слушали музыку, открыл военнослужащий-контрактник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

