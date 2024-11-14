Суд в Москве арестовал двух топ-менеджеров «Ростелекома» по делу о мошенничестве

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для топ-менеджеров ПАО «Ростелеком» и ООО «Комплаинс Софт». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, арестованы директор по выделенным сетям связи ПАО «Ростелеком» Владимир Шадрин и генеральный директор ООО «Комплаинс Софт» Антон Менчиц.

Суд в Москве рассмотрит арест директора «Ростелекома» по делу о мошенничестве

Они обвиняются в мошенничестве, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК. Ожидается, что оба будут содержаться в СИЗО до 12 января 2025 года.

По данным источников «Коммерсанта», Владимир Шадрин и Антон Менчиц подозреваются в хищении средств, выделенных на приобретение лицензий для программного обеспечения. Сумма ущерба может составить около 180 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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