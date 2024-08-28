Суд в Москве арестовал двух сотрудников ГИБДД за взятки

Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников ГИБДД, работающих в Центральном административном округе Москвы, по делу о взяточничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Константина Комарова и Игоря Самохина на два месяца, до 27 октября 2024 года. Обоим предъявлены обвинения в получении взятки по предварительному сговору или в составе организованной группы с элементами вымогательства.