Суд в Москве арестовал двух сотрудников ГИБДД за взятки
Таганский суд Москвы арестовал двух сотрудников ГИБДД, работающих в Центральном административном округе Москвы, по делу о взяточничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Константина Комарова и Игоря Самохина на два месяца, до 27 октября 2024 года. Обоим предъявлены обвинения в получении взятки по предварительному сговору или в составе организованной группы с элементами вымогательства.
В пресс-службе регионального главка МВД ранее пояснили, что сотрудников ГИБДД подозревают в получении взятки от гражданина за освобождение его от административной ответственности за нарушение ПДД. Задержанные уже отстранены от своих должностных обязанностей.
Если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел и привлечены к ответственности согласно закону, а их руководители понесут дисциплинарное наказание, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru