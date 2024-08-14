Начальник районной ГАИ в Ростовской области задержан по делу о взятке
Руководитель отдела Государственной автомобильной инспекции Аксайского района Ростовской области задержан по подозрению в получении взяток. Об этом информирует региональное управление Федеральной службы безопасности.
По данным расследования, задержанный в течении нескольких месяцев вымогал у подчиненных по 8500 рублей за покровительство. Как сообщает «Газета.ru», за отказ он угрожал проблемами по службе.
Кроме того, начальник отдела ГАИ требовал определенные суммы от владельца штрафной стоянки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на неё по приказу задержанного привозили машины нарушителей правил дорожного движения. В суд внесено представление о его аресте.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru