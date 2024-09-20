Суд в Москве арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries

Басманный суд Москвы арестовал 20 человек, обвиняемых в перестрелке у офиса компании Wildberries. Как сообщает РИА Новости, накануне шестерых фигурантов поместили в СИЗО до 18 ноября, сегодня арестованы еще 14 человек.

В суд поступило более 20 ходатайств об арестах, рассмотрение которых продолжается. Заседания проходят в закрытом режиме.