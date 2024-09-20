Суд в Москве арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Басманный суд Москвы арестовал 20 человек, обвиняемых в перестрелке у офиса компании Wildberries. Как сообщает РИА Новости, накануне шестерых фигурантов поместили в СИЗО до 18 ноября, сегодня арестованы еще 14 человек.
В суд поступило более 20 ходатайств об арестах, рассмотрение которых продолжается. Заседания проходят в закрытом режиме.
Стрельба у офиса Wildberries на Романовом переулке в Москве привела к гибели двух человек и ранениям еще семерых, включая двоих сотрудников правоохранительных органов.
Татьяна Бакальчук заявила, что группа под руководством Владислава Бакальчука пыталась захватить офисы компании, назвав это рейдерской атакой. Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, нападении на сотрудников полиции и самоуправстве, передает «Радиоточка НСН».
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