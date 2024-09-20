Wildberries и Russ получили одобрение ФАС на сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по передаче компаний группы Russ в ООО «РВБ», объединенную компанию с Wildberries, сообщили в пресс-службе «РВБ».

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«ФАС удовлетворила ходатайство ООО "РВБ" (юрлицо объединенной компании Wildberries и Russ), одобрив передачу ООО "Стинн" долей ГК Russ в объединенную компанию. Таким образом, все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены. В рамках передачи долей ООО "РВБ" станет владельцем юридических лиц группы Russ», — говорится в сообщении компании.

Служба отметила, что не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке в рамках этой сделки.

Против этого ранее выступил Владислав Бакальчук, помочь ему «вернуть жену в семью» и остановить сделку пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Алтухова
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