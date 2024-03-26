Суд оставил без изменения приговор осужденному за мошенничество Олегу Митволю
Краевой суд в Красноярке оставил без изменения приговор бывшему заместителю главы Росприроднадзора, главе совета директоров АО «Красноярск ТИСИЗ» Олегу Митволю, которому ранее дали 4,5 года колонии за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.
«Оставить приговор без изменений», — объявила судья.
В 2022 году Митволя заподозрили в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске и арестовали. Экс-замглавы Росприроднадзора признал вину, напоминает Ura.ru. В ноябре 2023-го суд приговорил чиновника к 4,5 года заключения по статье «Мошенничество».
Позже защита Митволя подала апелляционную жалобу, попросив смягчить наказание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru