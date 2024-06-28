Суд в Казани приостановил деятельность кафе «Исфара» из-за кишечной инфекции

Деятельность казанского кафе «Исфара» была временно приостановлена судом после того, как у четверых посетителей установили кишечную инфекцию, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

В ходе проверки ведомство выявило серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Это включает отсутствие специальных цехов, наличие тараканов в помещениях, а также недостаточную обработку столовой и кухонной посуды.

Роспотребнадзор не имеет данных о покупателях, лизавших куриные яйца в магазине

Результаты лабораторных исследований подтвердили наличие бактерий группы кишечной палочки в смывах со столов, инвентаря, посуды, санитарной одежды и на руках поваров.

Помимо этого, в кафе нарушались правила товарного соседства и сроки реализации блюд, а сотрудники не проходили медосмотры. В отношении предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении и наложен временный запрет на деятельность кафе, которое было опечатано. Суд решил закрыть заведение на 90 суток, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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