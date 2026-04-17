Кабмин утвердил изменение срока записи на прием к врачу через «Госуслуги»
Россияне смогут записаться на приём к врачу через «Госуслуги» за более длительный срок. Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщает ТАСС.
В документе речь идёт о дате, которая превышает сроки ожидания медпомощи, установленные территориальной программой государственных гарантий.
Отмечается, что конкретный порядок такой записи планируется отдельно прописать в программах каждого конкретного региона РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил улучшить запись к врачу через «Госуслуги», в том числе предусмотреть отложенную запись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
