Кабмин утвердил изменение срока записи на прием к врачу через «Госуслуги»

Россияне смогут записаться на приём к врачу через «Госуслуги» за более длительный срок. Об этом со ссылкой на постановление правительства сообщает ТАСС.

В документе речь идёт о дате, которая превышает сроки ожидания медпомощи, установленные территориальной программой государственных гарантий.

Отмечается, что конкретный порядок такой записи планируется отдельно прописать в программах каждого конкретного региона РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил улучшить запись к врачу через «Госуслуги», в том числе предусмотреть отложенную запись, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
