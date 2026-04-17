В России дорожают похоронные услуги из-за роста издержек, но поднимать цены на нужный процент не получается, поэтому многие организации оказались на грани банкротства, заявил член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН.

«Те затраты, которые возникают у похоронных организаций, продолжают расти. Это связано с ростом цен на электроэнергию, на воду, на многие другие вещи. Плюс налоговые изменения тоже слегка ударили по бизнесу. На этом фоне они вынуждены поднимать цены, но сталкиваются с проблемой. У покупателя накопления не растут такими же темпами. В итоге мы имеем кассовый разрыв, когда по бухгалтерии надо увеличить цену на 20%, но ее не получается так увеличивать. У нас получается ситуация, в которой издержки похоронной системы растут быстрее, чем доходы населения. В результате отрасль постепенно начинает проваливаться и схлопываться. Похоронные организации во многих регионах оказываются на грани банкротства, даже муниципальные организации, которые нормально не поддерживают», - рассказал он.

К 2026 году тема стоимости похорон в России стала не только социальной, но и экономической. За последние три года услуги подорожали примерно на 30–45%, что связано с ростом цен на материалы, транспорт и коммунальные расходы кладбищ. По оценкам экспертов, полный пакет услуг может обойтись в диапазоне от 150 до 400 тысяч рублей в зависимости от региона.

