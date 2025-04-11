Суд в Казахстане приговорил блогера к пяти годам за песню про русских
Суд Наурызбайского района Алматы приговорил местного блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы по делу о разжигании национальной розни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городского суда Алматы.
По данным суда, причиной уголовного преследования стало размещение Енсебеком в соцсетях публикации, содержащей песню с оскорбительными выражениями в адрес русских. Экспертиза установила, что текст композиции включал нецензурную лексику и высказывания, унижающие честь и достоинство представителей другой национальности, в том числе проживающих в Казахстане.
Следствие установило, что публикация была размещена на странице блогера, насчитывающей более 34 тысяч подписчиков. Суд посчитал, что действия Енсебека направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа Казахстана. Сам Енсебек вину в суде не признал.
По итогам рассмотрения дела суд признал блогера виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет ограничения свободы. Помимо этого, ему запрещено заниматься определенной деятельностью, связанной с публичной активностью, передает «Радиоточка НСН».
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