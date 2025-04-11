Суд в Казахстане приговорил блогера к пяти годам за песню про русских

Суд Наурызбайского района Алматы приговорил местного блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы по делу о разжигании национальной розни. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городского суда Алматы.

По данным суда, причиной уголовного преследования стало размещение Енсебеком в соцсетях публикации, содержащей песню с оскорбительными выражениями в адрес русских. Экспертиза установила, что текст композиции включал нецензурную лексику и высказывания, унижающие честь и достоинство представителей другой национальности, в том числе проживающих в Казахстане.